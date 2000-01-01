Автоматизация управления техническим обслуживанием и ремонтами энергетического оборудования, станков, транспортных средств, зданий и сооружений
О компании
Предоставляем весь спектр услуг по внедрению ТОиР систем (EAM систем). Как комплексное внедрение, так и отдельные услуги по разработке проектных документов.
Разработку ТОиР систем осуществляем на базе 1С с учетом индивидуальных требований, учитывающих вашу специфику.
Услуги
Разработка ТОиР системы на заказ
ТОиР система может быть реализована в виде конфигурации "1С: Ремонты оборудования".
ТОиР система может быть реализована в виде подсистемы "Ремонты оборудования", встроенной в любую конфигурацию 1С по выбору заказчика.
Разработка мобильных приложений ТОиР
Разработка мобильных приложений по управлению ремонтами оборудования.
Java или Kotlin для платформы Android.
Swift для платформы iOS.
Разработка проектных документов IT
Устав проекта.
Отчёт об обследовании (с функциональными схемами).
Функционально-технические требования (для проведения тендеров).
Техническое задание (в том числе по ГОСТ 34).
Технический проект (с функционально-ролевыми моделями).
Сценарий миграции данных (в том числе стыковка реквизитов систем).
Инструкции пользователя.
Подготовка регламентов и нормативных документов.
Консультационные услуги IT
Обследование информационных систем.
Проектирование информационных систем 1С.
Тестирование информационных систем 1С.
Настройка информационных систем 1С.
Обучение пользователей.
Подготовка информационных систем 1С к эксплуатации.
Сопровождение и поддержка информационных систем.
Управление информационными системами.
Модернизация информационных систем 1С.
Паспортизация оборудования
Составление перечня и иерархии оборудования.
Деление оборудования на узлы и агрегаты (разузловка).
Внесение периодичности осмотров, измерений, обслуживания и ремонтов.
Этапы внедрения ТОиР / EAM системы
1
Сбор требований
Составление функционально-технических требований или технического задания
2
Разработка
Быстрое создание прототипов на основе требований технического задания
3
Ролевая модель
Уточнение количества и ролей пользователей, настройка прав доступа
4
Обучение
Обучение пользователей, предоставление инструкций
5
Сдача-приёмка
Сдача-приёмка работ в объёме функций по требованию технического задания
6
Паспортизация
Составление и внесение перечня оборудования, разузловка
7
Настройка мероприятий
Периодичность осмотров, измерений, обслу- живания и ремонтов для авторасчёта ППР
8
Подготовка к ОПЭ
Подготовка регламентов и нормативных документов, выделение консультанта
9
Опытная эксплуатация
Сопровождение пользователей в опытной эксплуатации
О подсистеме
Преимущества
С нами вы можете быть спокойны по поводу качества и сроков разработки
Квалификация
Сотрудники компании имеют успешный опыт внедрения проектов 1С, соответствующие сертификаты 1С и профильное образование по автоматизации и управлению ремонтами оборудования.
Автоматический расчёт
Подсистема автоматически рассчитывает плановые мероприятия по осмотрам, измерениям, обслуживанию и ремонтам оборудования и составляет график ППР с возможностью ручной корректировки.
Быстрый результат
Срок внедрения функций, необходимых только техническим службам ТОиР, составляет от двух месяцев.
Доступные цены
Перечнем функций можно регулировать стоимость. Например, отложить внедрение учёта материалов и затрат.
Стоимость
Для подробной консультации закажите обратный звонок
от 2 000
Консультационные услуги
от 200 000
Разработка ТОиР системы
от 200 000
Мобильные приложения ТОиР
Окончательная цена зависит от сложности и количества функций, а также от объема необходимых проектных документов. В простых ситуациях можно обойтись минимальным количеством документов, тем самым существенно сократив стоимость внедрения.