1С: Управление ремонтами оборудования

Автоматизация управления техническим обслуживанием и ремонтами энергетического оборудования, станков, транспортных средств, зданий и сооружений

О компании

Предоставляем весь спектр услуг по внедрению ТОиР систем (EAM систем). Как комплексное внедрение, так и отдельные услуги по разработке проектных документов.

Разработку ТОиР систем осуществляем на базе 1С с учетом индивидуальных требований, учитывающих вашу специфику.

Услуги

Разработка ТОиР системы на заказ
  • ТОиР система может быть реализована в виде конфигурации "1С: Ремонты оборудования".
  • ТОиР система может быть реализована в виде подсистемы "Ремонты оборудования", встроенной в любую конфигурацию 1С по выбору заказчика.
Разработка мобильных приложений ТОиР
  • Разработка мобильных приложений по управлению ремонтами оборудования.
  • Java или Kotlin для платформы Android.
  • Swift для платформы iOS.
Разработка проектных документов IT
  • Устав проекта.
  • Отчёт об обследовании (с функциональными схемами).
  • Функционально-технические требования (для проведения тендеров).
  • Техническое задание (в том числе по ГОСТ 34).
  • Технический проект (с функционально-ролевыми моделями).
  • Сценарий миграции данных (в том числе стыковка реквизитов систем).
  • Инструкции пользователя.
  • Подготовка регламентов и нормативных документов.
Консультационные услуги IT
  • Обследование информационных систем.
  • Проектирование информационных систем 1С.
  • Тестирование информационных систем 1С.
  • Настройка информационных систем 1С.
  • Обучение пользователей.
  • Подготовка информационных систем 1С к эксплуатации.
  • Сопровождение и поддержка информационных систем.
  • Управление информационными системами.
  • Модернизация информационных систем 1С.
Паспортизация оборудования
  • Составление перечня и иерархии оборудования.
  • Деление оборудования на узлы и агрегаты (разузловка).
  • Внесение периодичности осмотров, измерений, обслуживания и ремонтов.

Этапы внедрения ТОиР / EAM системы

1
Сбор требований
Составление функционально-технических требований или технического задания
2
Разработка
Быстрое создание прототипов на основе требований технического задания
3
Ролевая модель
Уточнение количества и ролей пользователей, настройка прав доступа
4
Обучение
Обучение пользователей, предоставление инструкций
5
Сдача-приёмка
Сдача-приёмка работ в объёме функций по требованию технического задания
6
Паспортизация
Составление и внесение перечня оборудования, разузловка
7
Настройка мероприятий
Периодичность осмотров, измерений, обслу- живания и ремонтов для авторасчёта ППР
8
Подготовка к ОПЭ
Подготовка регламентов и нормативных документов, выделение консультанта
9
Опытная эксплуатация
Сопровождение пользователей
в опытной эксплуатации
О подсистеме

Преимущества

С нами вы можете быть спокойны по поводу качества и сроков разработки
Квалификация
Сотрудники компании имеют успешный опыт внедрения проектов 1С, соответствующие сертификаты 1С и профильное образование по автоматизации и управлению ремонтами оборудования.
Автоматический расчёт
Подсистема автоматически рассчитывает плановые мероприятия по осмотрам, измерениям, обслуживанию и ремонтам оборудования и составляет график ППР с возможностью ручной корректировки.
Быстрый результат
Срок внедрения функций, необходимых только техническим службам ТОиР, составляет от двух месяцев.
Доступные цены
Перечнем функций можно регулировать стоимость. Например, отложить внедрение учёта материалов и затрат.

Стоимость

Для подробной консультации закажите обратный звонок
от 2 000
Консультационные услуги
от 200 000
Разработка ТОиР системы
от 200 000
Мобильные приложения ТОиР
Окончательная цена зависит от сложности и количества функций, а также от объема необходимых проектных документов. В простых ситуациях можно обойтись минимальным количеством документов, тем самым существенно сократив стоимость внедрения.
Автоматизация ремонтов оборудования, ООО
Москва, Садовническая набережная, д. 9
+7 (499) 840 32 45
team@toir-eam.ru
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Автоматизация ремонтов оборудования, ООО. На базе платформы 1С.
+7 (499) 840-32-45. e-mail: team@toir-eam.ru